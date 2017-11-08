Суд отказался вызвать Дворковича в качестве свидетеля по делу Улюкаева

Суд отказался вызвать в качестве свидетеля вице-премьера Аркадия Дворковича по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По мнению защиты, Дворкович участвовал в переговорах в правительстве о приватизации и может дать пояснения о ходе переговоров.

Защита также просила направить повестки сотруднику ФСБ Калиниченко, Ивану Безменову, первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру, Светлане Сиделиной, Рассохину. Однако суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов. В суд не будут вызывать только свидетельниц Сиделину и Рассохину.

Слдующее заседание назначено на 13 ноября.

Ранее суд согласился вызвать в качестве свидетеля главу «Роснефти» Игоря Сечина. Сегодня на заседание также доставили коробку, в которой находились 1,8 млн долларов, а в пакете, предположительно, 200 тысяч долларов в пачках 100-долларовых купюр.

Напомним, Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки. По версии следствия, он требовал деньги у Игоря Сечина за одобрение ведомством сделки по покупке «Башнефти». Своей вины Улюкаев не признает.