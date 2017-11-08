В МИД рассказали об одной из тем встречи Путина и Трампа

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсудят ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«Я исхожу из того, что тема денуклеаризации Корейского полуострова и вообще ситуации, которая сложилась в этом регионе, будет одной из основных, когда лидеры наших стран встретятся», — сказал Рябков.

Речь идет о встрече глав государства на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, график встречи с президентом США прорабатывается.

«Когда будет уже финализирована эта подготовка, мы сделаем соответствующее заявление», — сказал Песков.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа прошла в июле на саммите G20 в Германии. Она продолжалась 2 часа 20 минут. Лидер США назвал переговоры «потрясающими», а Путин сказал, что «телевизионный Трамп» очень отличается от реального человека.

The New York Times писала, что беседа что беседа была напряженной, они спорили, а Путин «громко требовал доказательств от президента», подтверждающих влияние Москвы на американские выборы 2016 года, в которых Трамп одержал победу. В Кремле эту информацию опровергли.

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