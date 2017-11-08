Прокурор попросил 3 года колонии для обвиняемой по делу «пьяного мальчика»

Сторона обвинения попросила суд приговорить обвиняемую в гибели шестилетнего ребенка в Балашихе Ольгу Алисову к трем года колонии общего режима. Об этом сообщает РБК.

Прокурор также попросил судью лишить Алисову водительских прав на два года. Алисова разговаривала по телефону, неправильно оценила дорожную обстановку и совершила наезд», — сказал прокурор.

Обвиняемая лишь частично признает вину и настаивает, что не могла видеть ребенка, более того, выполняла все требования безопасности и не держала в руках телефон.

Ранее Алисова заявила о готовности компенсировать материальные издержки на похороны — 61 560 рублей, но моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей отказалась платить, потому что произошедшее, по ее словам, — несчастный случай.

Напомним, 23 апреля 2017 года шестилетний Алексей Шимко погиб под колесами автомобиля. Мальчик возвращался с прогулки домой. В тот момент, когда он перебегал дорогу, его сбил черный автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась Ольга Алисова.

По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами, после чего протащила его по дороге около десяти метров. Сразу после происшествия водитель заявила, что ребенок был пьян.

В июне следователь вручил отцу мальчика заключение судмедэкспертизы, в которой было установлено, что в крови его сына на момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.

В октябре Следственный комитет установил, что при проведении экспертизы тела ребенка судмедэксперт допустил халатность, и результаты экспертизы не соответствуют действительности.

Максим Прошкин