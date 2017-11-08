Турчак посоветовал не пользоваться «слухами и сплетнями» в деле об избиении Кашина

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ответ на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, попросившей его объяснить, почему он не был допрошен по делу об избиении журналиста Олега Кашина, посоветовал не использовать «слухи и сплетни». Об этом сообщает Интерфакс.

«У вас ошибочная информация по поводу следственных действий, которые были по этому делу проведены. Поэтому я бы предложил вам пользоваться первоисточниками, а не домыслами, слухами и сплетнями, которые отображают некоторые наши средства массовой информации», — сказал он.

Турчак добавил, что дал все комментарии по данному поводу как следствию, так и журналистам.

Ранее стало известно, что Турчак был избран новым вице-спикером Совфеда. «Коммерсант» уточняет, что за назначение Турчака зампредом Совета Федерации проголосовали 157 сенаторов, против — один, еще один воздержался.

Нападение на Олега Кашина было совершено 6 ноября 2010 года в Москве. Тогда двое мужчин нанесли ему многочисленные травмы, в том числе переломы голени, обеих челюстей и черепно-мозговую травму.

Перед этим журналист поссорился в «Живом Журнале» с Турчаком — губернатор требовал от Кашина извинений, но не дождался.

В 2015 году журналист заявил о причастности Турчака к нападению. Его слова подтвердили фигуранты этого дела — Александр Мешков (свидетель) и Данила Веселов (предполагаемый исполнитель). На суде они назвали Турчака заказчиком избиения. Сам Турчак отверг эти обвинения, заявив, что никогда не встречался с предполагаемыми исполнителями нападения.