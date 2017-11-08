Экс-депутат Госдумы возглавил предвыборный штаб бизнесмена Полонского

Главой предвыборного штаба основателя компании Mirax Group Сергея Полонского, который объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, стал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин.

Как рассказал Шингаркин в разговоре с «Новой газетой», Полонский уже начал подготовку к участию в избирательной кампании и имеет собственный штаб. Экс-депутат отмечает, что Полонский может участвовать в выборах, так как по закону «лицо, освобожденное от наказания, считается не судимым».

При этом глава штаба бизнесмена подчеркнул, что если ЦИК заявит о невозможности участия в выборах Полонского, «это будет означать, что в стране не все равны, при том, что пассивное избирательное право предполагает равенство граждан перед законом».

«По поводу программы, Сергей Полонский заявил, что за все эти годы перипетий [с 2013 года Полонский находился под уголовным преследованием], он осознал главную ценность человека в России — это право на свободу. Именно свобода всех и каждого — лозунг избирательной кампании. Задачи Полонского как президента — обеспечить свободу личности, свободу труда — то есть доступ к результату своего труда для всех и каждого, и свободное развитие государства, как результат такой свободы. Без этого нам не построить новую страну в новом столетии. Мы уверены в безоговорочной поддержке граждан Российской Федерации в праве на свободу», — заявил Шингаркин.

Политик добавил, что электорат Полонского – это пострадавшие от незаконного правосудия россияне, коих, по его словам, в стране почти 40 миллионов.

Максим Шингаркин был депутатом Госдумы шестого созыва, а до этого входил в экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в России и был консультантом Комиссии по модернизации и техническому развитию экономики при президенте. Также Шингаркин занимался проблемами экологии: в начале 2000-х он координировал антиядерный проект Greenpeace и основал экологический фонд «Гражданин».

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Полонский заявлял о своем намерении принять участие в выборах президента России еще в декабре 2016 года. В беседе с «Новой газетой» его адвокат Алексей Цаплин тогда отмечал, что юридических препятствий для выдвижения Полонского в кандидаты в президенты России нет.

Ранее в среду, 8 ноября, Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда Москвы об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из СИЗО. Еще в июле 2017 года экс-главу Mirax Group осудили за хищение более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья, однако его и остальных фигурантов дела освободили в зале суда, так как срок давности по преступлению истек.