В Крыму выставили на продажу национализированные АЗС Коломойского за 650 млн рублей

Госсовет Крыма единогласно проголосовал за продажу национализированных автозаправочных станций (АЗС), которые принадлежали бывшему губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. Об этом говорится на сайте госсовета.

Всего планируется выставить одним лотом на продажу 13 АЗС. Как рассказала министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, стартовая цена составит не менее 650 млн рублей.

Решение национализировать имущество экс-губернатора было принято в 2014 году. Под закон попало недвижимое имущество Приватбанка, оздоровительный комплекс «Таврия», пять земельных участков площадью 65 га в поселке Форос, газозаправочная станция и нефтебаза в Инкермане.

По оценке самого Коломойского, его потери от вступления закона в силу составили 2 млрд долларов.

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После присоединения Крыма к России у местных предпринимателей изъяли около 250 объектов недвижимости. Власти Крыма объясняли, что национализация нужна из-за экономической блокады Крыма и уникальных архитектурных особенностей изымаемых объектов.

В ноябре 2017 года Конституционный суд России (КС) обязал суды принимать иски, в которых оспариваются решения о национализации объектов недвижимости в Крыму.

Максим Прошкин