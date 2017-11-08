Верховная Рада отвергла планы разорвать дипотношения с Россией

Заместитель руководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев рассказал, что в законопроекте о «реинтеграции Донбасса» нет пункта о разрыве дипломатических отношений с Россией, передает Интерфакс.

По словам депутата от «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, разрыв дипломатических отношений с Россией — это отдельное решение.

Ранее в среду «Коммерсант» сообщил, что 16 ноября Верховная Рада рассмотрит закон «о реинтеграции Донбасса», одним из пунктов которого будет разрыв дипломатических отношений с Россией. По данным издания, в случае принятия законопроекта на Украине закроют все российские дипломатические учреждения, а в России — украинские.

С таким предложением выступил депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Он считал «преступлением со стороны украинского МИД» сохранение отношений с Россией, если ее признают страной-агрессором.