Суд отказался принять иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск политика Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину, написал в фейсбуке юрист ФБК Иван Жданов.

Точная причина отказа пока неизвестна. Жданов отметил, что они будут обжаловать решение.

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В начале ноября суд зарегистрировал административный иск Навального к Путину. Навальный ранее пообещал подать в суд на Путина из-за отказа региональных властей согласовывать его митинги. По его мнению, распоряжение отдавал Кремль.

«Все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать», — сказал Навальный.

В феврале прошлого года Тверской суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск Алексея Навального к Путину. Суд тогда пояснил отказ тем, что заявление не подлежит рассмотрению в порядке административного производства.