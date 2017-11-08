МВД: после проверок на рынках и стройках ликвидированы десять террористических ячеек

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о ликвидации десяти ячеек международных террористических организаций, которые были обнаружены при проверке строек, рынков и предприятий сферы услуг в апреле-мае 2017 года. Об этом Колокольцев рассказал во время правительственного часа в Госдуме, передает РИА Новости.

По словам министра, за два месяца весны правоохранители проверили 170 тысяч объектов временного проживания мигрантов, почти 100 тысяч строек, рынков и предприятий сферы услуг.

Кроме того, МВД проверило почти 20 тысяч нелегальных мигрантов в ходе операции «Нелегал-2017», добавил Колокольцев. По словам министра, в этом году власти пресекли въезд в страну почти 4 тысячам человек, чье пребывание нежелательно на территории России.

«В результате принятых мер в текущем году количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось почти на 9%, в общем массиве их удельный вес не превышает 4%», — резюмировал глава МВД.

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Ранее в октябре Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о нейтрализации в Северо-Кавказском федеральном округе 20 «спящих ячеек» террористов и более 120 их членов с начала 2017 года.