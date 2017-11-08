Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

Бюро французского Национального собрания в среду, 8 ноября, проголосовало за снятие депутатской неприкосновенности с лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Причина — открытое прокуратурой расследование по делу о публикации фотографий жертв террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). В декабре 2015 года глава «Нацфронта» опубликовала в своем твиттере изображения «казней» ИГ.

Ле Пен лишили депутатского иммунитета только по этому делу, оно не касается многочисленных расследований о финансовой деятельности партии.

Ранее, 27 сентября, по тому же делу о «распространении шокирующих изображений» депутатской неприкосновенности лишили Жильбера Коллара, другого депутата «Нацфронта». Ле Пен и Коллар опубликовали фотографии в своих аккаунтах в твиттере, чтобы «выразить протест» против «сравнения» «Нацфронта» с ИГ. В декабре 2015 в эфире радио RMC французский арабист Жиль Кипель заявил, что «Исламское государство» и «Нацфронт» — «два похожих феномена». Он, впрочем, подчеркнул, что сходство заключается только в стремлении поставить на первое место «возврат к идентичности» — национальной и религиозной.

69-летнего Коллара называют одним из приближенных Марин Ле Пен. Он был одним из нескольких членов партии, совершавших визиты в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).