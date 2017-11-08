Uber и NASA договорились о совместной разработке летающего такси

Компания Uber заключила договор с NASA о совместной разработке программного обеспечения для летающего такси, испытания которого должны начаться уже в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

Тестовые полеты пройдут в Лос-Анджелесе. Машина должна развивать скорость до 322 км/ч и перевозить одновременно четырех пассажиров. В планы компании входит к 2023 году запустить систему заказа воздушного такси в полном объеме.

По прогнозам представителей компании, цена за одну поездку будет равнять примерно цене по UberX. Это поможет компании сделать услуги воздушного такси доступными перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе 2028 года.

Проект летающего такси получил название Uber Elevate, в феврале 2017 года его возглавил экс-инженер NASA Марк Мур.

Разработкой летающего такси также занимается немецкий стратап Lilium и компания , Volocopter. В 2020 году производитель самолетов Airbus планирует запустить беспилотные летающие такси.

О том, что в Дубае также пройдут испытания беспилотного летающего такси в последнем квартале 2017 года заявляло дорожное управление города. Тестовые полеты юудут продолжаться пять лет.

Напомним, что в Москве деятельность воздушных такси ограничена законом. Обычные граждане могут совершать полеты только за пределами МКАД.

Максим Прошкин