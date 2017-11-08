В комплексе зданий СВР в Ясенево произошел пожар
«Новая газета»редакция
На военном объекте в районе 38-го километра МКАД произошел пожар, передает Интерфакс.
Источник агентства рассказал, что спасатели не могут выйти на связь с тремя сотрудниками, которые предположительно находящимися в здании.
«Происходит горение подземных помещений, наблюдается плотное задымление. Не удается выйти на связь с тремя людьми, предположительно находящимися на подземном этаже здания», — цитирует собеседника Интерфакс.
По информации РИА Новости, возгорание произошло на одном из технических объектов Службы внешней разведки России в районе Ясенево.
«До окончательного выяснения обстоятельств произошедшего, представитель СВР отказался от комментариев», — рассказали в пресс-службе СВР «Новой газете».