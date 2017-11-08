РБК: экс-губернатор Приморья возглавит РЭУ имени Плеханова

Кандидатура бывший губернатор Приморского края Владимира Миклушевского рассматривается на должность ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Минобрнауки.

По данным близкого к Кремлю источника, Миклушевский рассчитывает стать ректором именно РЭУ, его кандидатуру лоббирует Кремль. Однако, уточняет РБК, в Минобрнауки такое решение не поддерживают и готовы предложить освободившееся недавно место ректора Московского политехнического университета.

Напомним, что экс-губернатор Приморского края ушел в отставку в начале октября по собственному желанию. Позже Миклушевский рассказал, что переходит на новую должность в столице.

Владимир Миклушевский — доктор технических наук. В 2007 году он был назначен проректором Московского института стали и сплавов, в котором преподавал с 1990-х годов. В том же году стал директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса Минобрнауки. В 2008 году назначен заместителем министра. С 2010 по 2012 год возглавлял Дальневосточный федеральный университет. В 2012 году Владимир Путин назначил его губернатором Приморского края.