Роскомнадзор объявил о планах проверить Facebook

Роскомнадзор объявил о планах проверить деятельность Facebook «по обработке персональных данных российских пользователей», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По итогам проверки ведомство намерено сделать выводы о степени соответствия деятельности Facebook требованиям российского законодательства.

Ранее, в конце сентября, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство готово заблокировать Facebook в 2018 году, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn», — сказал Жаров.

О планах предоставить необходимые данные россиян к середине 2018 года ранее заявлял Twitter. Перенести данные уже согласились eBay, PayPal, AliExpress, Samsung, Lenovo, Uber, Citybank, Booking.com.