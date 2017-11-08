Конституционный суд признал незаконной декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании признал незаконной декларацию о независимости, которую 27 октября принял парламент Каталонии, сообщает El Mundo.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Мадрида, добавляет газета.

Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о провозглашении независимости Каталонии из-за того что центральные власти подали иск.

Законодательный орган Каталонии также признал решение о своем роспуске испанскими властями и перестает работать до проведения новых досрочных выборов.

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Правительство Испании отправило в отставку Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

Сам Пучдемон уехал в Брюссель. В свою очередь, генпрокурор Испании выдвинул обвинения против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии. Их обвиняют в мятеже, перевороте и хищении госсредств.

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали за независимость региона.