Суд в Москве отправил под домашний арест директора крупнейшего мусорного полигона Европы

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы о домашнем аресте Константина Манегина, директора самого крупного в России и в Европе мусорного полигона «Тимохово», расположенного в Ногинском районе Московской области. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, против Манегина возбуждено уголовное дело по статье 171, ч.2, п.б УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Дело возбудили на основании результатов проверки, которую провел региональный отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями.

По словам исполняющего обязанности директора ОАО «Полигон Тимохово» Юрия Шальнова, на работе предприятии расследование в отношении Манегина никак не отразилось, полигон принимает отходы в штатном режиме.

«Тимохово» — крупнейший в России и Европе мусорный полигон. Его площадь составляет 110 га, в год он может принимать до 1,1 миллиона отходов. В действительности полигон принимает не более 600-700 тысяч тонн мусора из-за высокого тарифа на прием отходов, отмечает РБК.

К сравнению, закрытый в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина мусорный полигон «Кучино» в Балашихе принимал около 650 тысяч тонн отходов в год.

Нарушения санитарного законодательства в работе «Тимохово» неоднократно выявлял Роспотребнадзор. В частности, ведомство сообщало об отсутствии производственного контроля за качеством атмосферного воздуха, почвы и водных объектов. При этом предписания надзорного органа оставались без удовлетворения.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Московской области, «Тимохово» может работать до 2030 года. При этом, по словам министра экологии Московской области Александра Когана, полигон, скорей всего, будет закрыт раньше максимального срока эксплуатации.