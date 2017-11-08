Спасатели обнаружили двух пропавших человек при пожаре в здании СВР

Пожарные спасли двух человек из трех, которые пропали во время пожара в здании Службы внешней разведки (СВР) в Ясенево. Об этом информированный источник рассказал Интерфаксу.

По предварительным данным, возгорание произошло в кабельном коллекторе объекта СВР. Пожару присвоен второй номер сложности.

Сообщалось, что в тоннеле может находиться ремонтная бригада из трех человек. Остальных людей из здания эвакуировали.

«До окончательного выяснения обстоятельств произошедшего, представитель СВР отказался от комментариев», — заявили в пресс-службе СВР «Новой газете».

Пожар произошел в районе 38-го километра на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Максим Прошкин