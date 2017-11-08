Мединский потребовал от Школы МХАТ объяснений из-за появления на сцене голого актера

Министр культуры Владимир Мединский попросил ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого объяснить выход голого актера на сцену во время спектакля школы. Об этом сообщает РИА новости.

«Мне просто интересно, чему там учат детей», — сказал он, отметив, что, «к счастью, не видел этого, безусловно, гениального спектакля», а о самом инциденте министр узнал из СМИ.

Речь идет о спектакле по пьесе Ильи Зданевича, который поставили ученики Дмитрия Брусникина. Во время спектакля на сцену вышел голый актер. Спектакль был прерван актером и педагогом Театрального института им. Б.Щукина Владимиром Поглазовым, который, возмутившись наготой коллеги, вышел на сцену.

По мнению министра, «театральные новаторы» должны освежить свои понятия о нравственности. То, что зрители высказывают свое возмущение прямо по ходу спектакля, по словам Мединского, говорит о том, что они ожидают чего-то другого от театра. «Надо понимать, что они показывают спектакль не для себя, а для зрителей, которые, наверно, идут в театр, чтобы стать чуть-чуть лучше», — добавил министр.

«Когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать, потому что там речь идет не то что уже о таланте, но о минимальных режиссерских и актерских способностях. Это печально на самом деле», — прокомментировал Мединский.

Министр отметил, что в подобных случаях ведомство будет вмешиваться в творческий процесс. «Я считаю, что государственный театр, тем более, школа-студия, должна блюсти каноны нравственности. Тем более, если этот спектакль ведут студенты», — заявил Мединский.

Ранее в разговоре с агентством «Москва» Брусникин заявил, что не будет запрещать студентам ставить этот спектакль. По его словам, работа его воспитанников была уже неоднократно представлена публике.

Комментируя поведение Поглазова, режиссер сказал, что его появление на сцене могло бы стать «частью постановки», если бы студенты не «растерялись». Он также отметил, что язык Зданевича (писателя, примыкавшего к различным авангардным течениям, в том числе к русскому футуризму и дадаизму, — ред.) «не очень понятен Щукинскому училищу». Брусникин посоветовал коллегам узнать, что такое ОБЭРИУты и дадаизм.

Главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова заявила РБК, что обнаженное тело на сцене — это такое же естественное средство выразительности, как и человек в костюме или черный куб, стоящий на сцене.

«Мнение, высказанное господином министром, просто не может существовать в наше цивилизованное время. Я бесконечно путешествую по миру, и видела бессчетное количество спектаклей, где на сцене появлялись голые артисты. Эти спектакли иногда были бездарными, иногда очень талантливыми. Иногда они были посвящены бренности человеческой плоти, а иногда социальным проблемам», — рассказала она изданию.