Обвиняемый в вымогательстве журналист из Алушты заявил о получении денег из-за угроз

Редактор алуштинской газеты «Твоя газета» Алексей Назимов, обвиняемый в вымогательстве (ст. 163 УК), заявил в Алуштинском городском суде, что взял деньги от представителя «Единой России», опасаясь физической расправы, сообщает «Крым. Реалии».

Комментируя обвинения следствия, журналист признался, что взял деньги за неупоминание в критических публикациях партии «Единая Россия», но отметил, что «это не позорящие сведения и в этом нет преступления».

Кроме того, Назимов заявил, что пошел на этот компромисс, опасаясь физической угрозы. Якобы организовавший встречу с представителями «Единой России» местный бизнесмен Михаил Красненков пообещал, что вопрос с журналистом «могут решить радикальным образом».

По версии следствия, Назимов попросил Красненкова организовать встречу с представителями «Единой России». На ней он якобы намеревался обсудить вопрос оплаты за неразмещение позорящих партию материалов.

Бизнесмен свел журналиста с Александром Рыжковым, который отвечал за связи с общественностью. Якобы Назимов потребовал заплатить 150 тыс. руб. Рыжков, по версии обвинения, заплатил только 30 тыс. руб. и в дальнейшем отказался платить без гарантий того, что на сайте не будут больше появляться позорящие партию сведения. После этого Назимов разместил ряд критических публикаций.

Напомним, в июле сообщалось, что конвоиры якобы избили Назимова в зале суда, когда тот знакомился с материалами уголовного дел. Кроме этого, летом журналист и другой фигурант дела Павел Степанченко направили в прокуратуру жалобы на принуждение к голоду.

Кроме Назимова по делу проходят депутат городского совета Алушты Павел Степанченко и оператор Андрей Облезов. Степанченко проходит по делу как соучастник. Назимова и Степанченко содержат в СИЗО, Облезов, находится под домашним арестом.

Степанченко и Назимов считают уголовное дело против себя реакцией на их критику в адрес действующих алуштинских властей. Степанченко был организатором ряда митингов против проводимой в Алуште градостроительной политики, а возглавляемое Назимовым издание «Твоя газета» являлось единственным независимым алуштинским СМИ.