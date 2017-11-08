Депутат: поправку о разрыве дипотношений с Россией «на самом деле» внесли в Верховную Раду

Депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук заявил, что поправка о разрыве дипломатических отношений с России, «действительно была подана» в Верховную Раду. По его словам, ее внесли в законопроект об обеспечении суверенитета над Донбассом члены депутатской группы «Укроп». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«На самом деле такая ​​поправка действительно была подана, и господин [депутат от блока Петра Порошенко Иван] Винник комментировал, что он соглашается с этим поправкой, это его личная позиция (…) Окончательную позицию будет принимать парламент», — сказал Тетерук.

В соответствии с поправкой правительству Украины предлагается в течение трех месяцев рассмотреть вопрос о разрыве дипотношений с Россией.

Ранее в среду заместитель руководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что в законопроекте нет пункта о разрыве дипломатических отношений с Россией.

О возможном внесении поправки сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, в случае принятия законопроекта на Украине закроют все российские дипломатические учреждения, а в России — украинские. Такое решение, писала газета, готовы поддержать большинство депутатов Верховной Рады.

По данным «Ъ», поправку предложил Иван Винник. В беседе с газетой он отметил, что Украине «необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне», а в разговоре с Интерфаксом заявил, что не вносил поправку, но собирается «обратить внимание» на ее необходимость.

Законопроект об обеспечении суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей внесли в Верховную Раду Украины в начале октября. Названные территории признаны в нем «временно оккупированными». Законопроект приняли в первом чтении.