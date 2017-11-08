Калягин призвал начать работу над новым законом «О культуре» из-за дела Серебренникова

Председатель Союза театральных деятелей (СТД), актер и режиссер Александр Калягин созвал внеочередное расширенное заседание Союза, на котором назвал дело «Седьмой студии» признаком «кампании по дискредитации культурной сферы» и призвал начать работу над новым законом «О культуре». Об этом сообщает РИА Новости.

Внеочередное расширенное заседание секретариата СТД было созвано в связи «с серьезной обеспокоенностью Союза усилившимся потоком обвинений в адрес деятелей культуры.

«Думаю, не надо объяснять, почему возникла необходимость сегодня собраться и провести чрезвычайное расширенное заседание секретариата СТД. Мы оказались действительно в чрезвычайной ситуации, которая вызывает у всех нас тревогу… Нам нужно, с одной стороны, выработать консолидированную позицию театрального сообщества, а с другой — нам надо найти наиболее верные и взвешенные способы заявить о своей позиции обществу», — заявил Калягин.

Режиссер назвал действующие нормы «малопригодными» для «регулирования творческих процессов» и призвал предложить президенту России пересмотреть их, а также начать работу над новым законом «О культуре». С этой целью, по его словам, будет создана специальная рабочая группа (экспертно-аналитический Центр СТД), которая займется этим вопросом. Предложение будет озвучено на ближайшем заседании Совета при президенте по культуре и искусству.

Калягин отметил, что «раздувание масштаба» дела режиссера Кирилла Серебренникова можно рассматривать как «способ давления на один из наиболее активных и дееспособных сегментов общества» и «попытку противопоставить деятелей культуры другим общественным сегментам», «принизить их влияние в публичном пространстве».

«Если у власти накопились вопросы к театральному сообществу и она таким образом пытается их задать, то у сообщества к власти вопросов ничуть не меньше и мы тоже готовы задавать их громко», — заявил он.

Калягин также отметил, что за фигурантов дела «Седьмой студии» поручились деятели культуры, среди которых были доверенные лица президента. Они, по его словам, как будто «были выброшены в корзину как ненужные бумаги».

Глава СТД также раскритиковал правоохранительные органы за предъявление обвинений экс-главе департамента Минкульта Софье Апфельбаум. По его мнению, следствие хотело придать делу «как можно больший масштаб любыми доступными способами».

«Я думаю, что когда под сомнение ставится правомерность действий чиновника, выступающего от имени и по поручительству правительства, то частная история обретает другие масштабы, и требует системных и политических обобщений», — заявил Калягин.

Частью «кампании по дискредитации культурной среды» Калягин назвал и недавнее расследование Transparency International о конфликте интересов в театрах.

Следственный комитет обвиняет режиссера Кирилла Серебренникова и бывших сотрудников его театральной компании «Седьмая студия» в хищении 68 млн руб., выделенных на проект «Платформа».

В рамках дела была задержана также директор Российского академического молодежного театра, бывший чиновник Минкульта Софья Апфельбаум.

Она, по версии следствия, в годы работы в министерстве «вступила в сговор» с Серебренниковым, в частности, подписывала соглашения о предоставлении студии субсидий на более чем 214 млн руб. и «обеспечивала согласование отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий».

Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, отказываются признать себя виновными. Серебренников и Апфельбаум находятся под домашним арестом.