СК возбудил дело о доведении до самоубийства главы УФАС по Крыму. Накануне он отменил несколько госконтрактов на десятки миллионов рублей
Юлия Репринцевакорреспондент
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Крыму возбудило уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ) руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Кураева. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, чиновник совершил суицид в своей квартире, где помимо него находилась супруга и двое детей. По словам источника, вечером 7 ноября он вернулся домой, дождался, пока уснут его супруга и двое детей, закрылся в ванной комнате и покончил с собой. Утром тело Кураева обнаружила его супруга.
Telegram-канал Mash, а также источник ТАСС сообщили, что следователи обнаружили прощальное видеообращение Кураева. Оно изучается правоохранительными органами. По данным Mash, на видео запечатлено не обращение, а самоубийство чиновника, которое он снял самостоятельно, установив планшет на стиральную машину. Во время совершения суицида Кураев не произнес ни слова, отмечает Telegram-канал.
Ранее источник «Ъ» сообщил, что следователи в качестве предварительной версии рассматривают самоубийство Кураева. Источник «Новой газеты» в ФАС рассказал, что в ведомстве сомневаются в этой версии. По его словам, против нее говорит хотя бы то, что до прихода в ФАС Кураев долгое время работал в Министерстве внутренних дел (МВД), а «там жесткий отбор, туда в принципе не берут людей, склонных к суициду».
Накануне, отметил источник, глава управления ФАС по Крыму и Севастополю «говорил о планах ведомства и был спокоен». На сайте регионального управления ФАС есть отчет с мероприятия 18 октября, на котором Кураев сообщил об итогах работы службы в первом полугодии 2017 года.
Источник также сообщил, что в сентябре и октябре Кураев отменил несколько госконтрактов на десятки миллионов рублей. «Конкурсный период фактически закончился. То есть деньги участники конкурсов уже не получат: до Нового года новые конкурсы просто не успеют провести», — отметил он.
Сообщение о смерти руководителя УФАС по Крыму и Севастополю появилось на внутреннем сайте службы в 15:09, заключил источник. В некрологе руководство ведомства выразило соболезнования семье и близким погибшего.
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был найден мертвым в своей квартире в ночь на 8 ноября.
Кураев возглавил УФАС по Крыму и Севастополю в июле 2014 года. До этого он руководил отделом управления «К» ГУ экономической безопасности МВД. Кураев покинул ведомство после ареста руководства ГУЭБиПК Дениса Сугробова и Бориса Колесникова.