СК возбудил дело о доведении до самоубийства главы УФАС по Крыму. Накануне он отменил несколько госконтрактов на десятки миллионов рублей

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Крыму возбудило уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ) руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Кураева. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, чиновник совершил суицид в своей квартире, где помимо него находилась супруга и двое детей. По словам источника, вечером 7 ноября он вернулся домой, дождался, пока уснут его супруга и двое детей, закрылся в ванной комнате и покончил с собой. Утром тело Кураева обнаружила его супруга.

Telegram-канал Mash, а также источник ТАСС сообщили, что следователи обнаружили прощальное видеообращение Кураева. Оно изучается правоохранительными органами. По данным Mash, на видео запечатлено не обращение, а самоубийство чиновника, которое он снял самостоятельно, установив планшет на стиральную машину. Во время совершения суицида Кураев не произнес ни слова, отмечает Telegram-канал.

Ранее источник «Ъ» сообщил, что следователи в качестве предварительной версии рассматривают самоубийство Кураева. Источник «Новой газеты» в ФАС рассказал, что в ведомстве сомневаются в этой версии. По его словам, против нее говорит хотя бы то, что до прихода в ФАС Кураев долгое время работал в Министерстве внутренних дел (МВД), а «там жесткий отбор, туда в принципе не берут людей, склонных к суициду».

Накануне, отметил источник, глава управления ФАС по Крыму и Севастополю «говорил о планах ведомства и был спокоен». На сайте регионального управления ФАС есть отчет с мероприятия 18 октября, на котором Кураев сообщил об итогах работы службы в первом полугодии 2017 года.

Источник также сообщил, что в сентябре и октябре Кураев отменил несколько госконтрактов на десятки миллионов рублей. «Конкурсный период фактически закончился. То есть деньги участники конкурсов уже не получат: до Нового года новые конкурсы просто не успеют провести», — отметил он.

Сообщение о смерти руководителя УФАС по Крыму и Севастополю появилось на внутреннем сайте службы в 15:09, заключил источник. В некрологе руководство ведомства выразило соболезнования семье и близким погибшего.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был найден мертвым в своей квартире в ночь на 8 ноября.

Кураев возглавил УФАС по Крыму и Севастополю в июле 2014 года. До этого он руководил отделом управления «К» ГУ экономической безопасности МВД. Кураев покинул ведомство после ареста руководства ГУЭБиПК Дениса Сугробова и Бориса Колесникова.