В Ярославской области после столкновения автобуса с грузовиком в больницу попали 16 детей

18 человек, в том числе 16 детей, попали в больницу после столкновения экскурсионного автобуса с грузовиков в Ярославской области, сообщила Интерфаксу главный врач Ростовской ЦРБ (Ростов, Ярославская область) Наталья Овечкина.

Серьезные травмы получил водитель автобуса, в настоящее время ему делают операцию.

ДТП произошло на 194-м км трассы М8 «Холмогоры». Автобус с детьми из Екатеринбурга совершал тур по «Золотому кольцу России». В момент аварии он ехал из Москвы в Ярославль.

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, всего в автобусе ехали 44 человека, включая 38 детей из трех городских школ.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП. По предварительным данным следствия, авария произошла по вине водителя грузовика.

В управлении трассы «Холмогоры» Интерфаксу рассказали, что грузовик «выскочил через двойную сплошную со второстепенной дороги». Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил. Дорога была сухая, чистая, разметка видна хорошо. При этом, водитель, желая спасти детей, принял удар грузовика на себя.

Ространснадзор проведет проверку перевозчика автобуса, сообщает агентство.