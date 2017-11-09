СМИ: сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот ИГ

Сирийская армия взяла под полный контроль город Абу-камаль в провинции Дейр-эз-Зор, последний оплот группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) в стране. Об этом сообщает РИА Новости и Reuters со ссылкой на неназванного полевого командира. Официального подтвержения информации пока нет.

Как рассказал военный, солдаты и офицеры приступили к прочесыванию города, чтобы очистить его от мин и взрывных устройств, оставленных террористами. Отмечается, что город расположен на границе с Ираком.

РИА Новости отмечает, что район Абу-Кемаля, захваченный боевиками, до этого неоднократно подвергался ударам российской авиации.

Напомним, что в середине октября от террористов была полностью освобождена бывшая сирийская столица ИГ Ракка. Церемония, посвященная освобождению города, прошла на спортивном стадионе, который боевики использовали как тюрьму.