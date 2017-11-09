«Ведомости» сообщили о планах сделать Putin Team Овечкина частью предвыборной кампании Путина

Движение Putin Team, о создании которого на прошлой неделе заявил хоккеист Александр Овечкин, направлено на объединение знаменитостей и может стать частью избирательной кампании Владимира Путина. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двоих близких к Кремлю источников.

По их словам, идея о создании движени не принадлежит Овечкину, изначально Putin Team придумали в компании «ИМА-консалтинг», а одобрение Кремля она получила уже после начала реализации. Гендиректор компании Вартан Саркисов назвал эту информацию «неправдой».

В августе «ИМА-консалтинг» выиграл конкурс конкурса Центризбиркома на создание разъснительной кампании в преддверии президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года.

Как рассказывают собеседники газеты, ИМА будет одним из главных игроков в реализации предвыборных планов администрации президента, а смысл участия Putin Team — показать, что знаменитости выступают за Путина. Официально о планах баллотироваться на новый срок он еще не заявлял.

Ранее нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» объявил о создании общественного движения под названием Putin Team. При этом не ясно, чем именно будут заниматься его участники.

К движению присоединились многие знаменитости, в том числе включенный в зал славы НХЛ Павел Буре и игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин (экс-адъютант Путина и игрок Ночной хоккейной лиги) и Андрей Воробьев, а также российские гимнастки.

Идея о создании Putin Team понравилась в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Овечкин — «очень успешный россиянин», который «очень высоко ценит» главу государства.