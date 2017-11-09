В Москве суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейского 5 ноября

Тверской суд в Москве арестовал 48-летнего участника несогласованной акции 5 ноября за нападение на полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 218 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

«Тверской суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Шатровского меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 января», — заявила представитель суда.

Она уточнила, что решение об аресте было принято 7 ноября.

Ранее стало известно, что Следственный комитет по Москве возбудил уголовные дела против участников акции 5 ноября по трем статьям: призывы к массовым беспорядкам, террористической деятельности и насилие в отношении полицейских.

Напомним, 5 ноября в Москве и ряде других городов прошли акции сторонников лидера запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, который заявлял о начале 5 ноября в стране революции.

В МВД заявили, что в Москве задержали 302 человека, в «ОВД-Инфо» насчитали 339, а СК заявляет о 350 задержанных.

В преддверии 5 ноября по всей стране сотрудники правоохранительных органов задержали активистов движения Мальцева.

Сам националист уже полгода как покинул Россию, спасаясь от уголовного преследования. Он заочно арестован судом, но продолжает инструктировать соратников удаленно: через Youtube.