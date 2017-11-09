РБК опубликовало видео тренировки будущих губернаторов. Они ложились под колеса БТР и прыгали с парашютом

Участники программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва приняли участие в тренинге на военном тренировочном комплексе «Кубинка». Кандидаты в губернаторы прыгали с парашютами с вышки, учились бросать гранаты, стрелять из пистолетов и автоматов, а также ложились под едущий на них бронетранспортер. Видео тренировки опубликовало РБК.

Как рассказали участники мероприятия, учения прошли 27 октября и оказались «достаточно травматичными».

«После парашютов трое уехали домой с травмами ног, один — с больной спиной», — отметил собеседник РБК. Он добавил, что учебная парашютная вышка рассчитана на «пацанов весом 60–70 кг», а не на «тех, кто весит около 100 кг каждый». Назвать конкретную цель военного модуля тренинга он не смог.

Второй источник рассказал, что в учениях были задействованы те, «кого еще никуда не назначили». Их проверяли «на военную крепость, на готовность к обороне».

Всего в тренинге участвовали около 40 человек, среди них были депутат от ЛДПР Иван Абрамов и депутат от «Единой России» Антон Гетта, первый замминистра транспорта Евгений Дитрих, замминистра строительства Андрей Чибис и замминистра культуры Сергей Обрывалин.

Ранее участники программы прыгали в воду со скалы на Агурских водопадах и занимались каньонингом. По данным РБК, среди кандидатов в губернаторы был глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, а также временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.

Как сообщало издание, тренинг для потенциальных губернаторов входит в девятимесячную учебную программу, организованную при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики. В программе — восемь учебных модулей.