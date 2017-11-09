WADA ответило на заявление СК об отсутствии доказательств массового приема допинга в России

Всемирное допинговое агентство (WADA) заявило, что выводы Следственного комитета России, согласно которым в стране не существовало государственной допинговой программы, неверны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя WADA Мэгги Дюран.

«Расследования членов независимой комиссии WADA [Ричарда] Паунда и [Ричарда] Макларена вскрыли широкое распространение допинга в России. WADA твердо поддерживает результаты этих расследований, а также меры, которые агентство предприняло как следствие», — заявила Дюран.

Представитель агентства подчеркнула, что с тех пор, как РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) в ноябре 2015 года было объявлено несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, WADA прилагает все усилия, чтобы поддержать организацию в создании надежной и устойчивой антидопинговой программы в России.

Однако для того, чтобы вновь получить статус соответствия ВАДА, необходимо, в частности, публично признать результаты расследования Макларена.

Ранее в СК заявили, что считают несостоятельными доводы WADA о подмене положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные в сочинской антидопинговой лаборатории во время зимних Олимпийских игр 2014 года.

Напомним, что расследование по делу о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

Согласно докладу Макларена, в России была создана система подмены допинг-проб, в которой участвовали сотрудники Министерства спорта, российского антидопингового агентства РУСАДА, Центра спортивной подготовки сборных команд, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.