Бывший вице-губернатор Петербурга признался в хищениях при строительстве «Зенит-Арены»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал свою вину в хищениях 50 миллионов рублей при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Оганесян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба», — говорится в сообщении СК.

Марата Оганесяна задержали в ноябре 2016 года. По версии следствия, он, курировав строительство стадиона, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика, а также организовал перечисление в его пользу аванса в 50 миллионов рублей. Затем эти деньги были похищены через фирмы-«однодневки».

Позднее стало известно, что Оганесяна заподозрили также в «получении взятки» в размере 20 миллионов рублей. За эти деньги Оганесян, по мнению следствия, должен был помочь компании «СтройЭлектроМонтаж №5» подписать контракт на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам строительства с марта 2013 по апрель 2015 года. В этой должности он курировал строительные площадки в Петербурге, в частности, строительство стадиона «Зенит-Арена».