В Новосибирске задержали активиста «Артподготовки» за призывы к массовым беспорядкам

В Новосибирске задержали 39-летнего активиста запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка» за призывы к массовым беспорядкам 4 и 5 ноября. При обысках у него изъяли более 20 бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

«Фигурант дела задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в сообщении.

Дело расследуется по статьям об организации массовых беспорядков (ч. 3 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ) и о приготовлении к преступлению или покушению на его совершение (ч. 1 ст. 30 УК РФ).

По версии следствия, мужчина вместе с единомышленниками «посредством одного из интернет-мессенджеров» призывал к массовым беспорядкам 4 и 5 ноября в Новосибирске. Помимо «коктейлей Молотова» при обысках нашли рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания активистов признанного экстремистским и запрещенного движения «Артподготовка». Их обвиняют в подготовке поджогов административных зданий в Москве в День народного единства.

3 ноября ФСБ сообщила о пресечении деятельности участников «Артподготовки». Активистов движения задержали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и в Саратове. У них изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью и оружие.

5 ноября в России прошли акции участников движения. «ОВД-Инфо» сообщало о задержании 448 человек по всей России. В Москве, по заявлению полиции, задержали 302 человека. У них изъяли колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты и прочее, а также символику «Артподготовки».

Лидер движения Вячеслав Мальцев полгода назад покинул Россию, спасаясь от уголовного преследования. Он заочно арестован судом, но продолжает инструктировать соратников через Youtube. По его словам, в России задержали более 100 сторонников «Артподготовки».