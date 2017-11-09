В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом во Вьетнаме 10 ноября. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Встреча президентов пройдет на полях саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Ушаков отметил, что сейчас стороны согласовывают время встречи.

По словам помощника президента, на этой встрече главы государств смогут обсудить ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения, которые «находятся в провале, в кризисном положении».

Напомним, о возможной встрече первым заявил Дональд Трамп. Предыдущая встреча главы России и США состоялась в июле на саммите G20 в Германии. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут. Лидер США назвал их «потрясающими», а Путин сказал, что «телевизионный Трамп» очень отличается от реального человека.