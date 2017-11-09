Глава Роскомнадзора предложил запретить биометрическую идентификацию несовершеннолетних в смартфонах

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил полностью запретить биометрическую идентификацию несовершеннолетних при использовании ими электронных устройств. Об этом Жаров заявил во время конференции «Защита персональных данных», передает Интерфакс.

Многие производители используют новые формы идентификации пользователей, в том числе по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза, заявил Жаров.

Глава Роскомнадзора считает, что совершеннолетние владельцы устройств должны давать «информированное согласие» на сбор данных о себе, а для детей и подростков такую идентификацию нужно «полностью исключить».

Функцию идентификации владельца по отпечатку пальцев сегодня поддерживают многие телефоны производителей Apple и Samsung.

Некоторые модели смартфоном также имеют функцию разблокировки телефона при помощи распознавания лица владельца. Например, система FaceID для iPhone X, или FaceLock для телефонов на Android.