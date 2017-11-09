«Фонтанка»: «Газпром» заплатил 1,7 млрд рублей за строительство газопровода в Ленинградской области, который не был построен

Компания «Газпром инвест» заплатила около 1,7 миллиарда рублей за строительство 125-километрового газопровода в Ленинградской области, который не был построен. Об этом узнала «Фонтанка».

Согласно документам, в конце 2015 года «Газпром» принял 97% выполненных работ и выплатил деньги. При этом, по данным издания, в Приозерске по-прежнему нет газа.

«Просека по трассе заметна, но никакого газопровода вопреки актам приёма работ, подписанным и оплаченным ООО „Газпром инвест“, не обнаружено», — пишет «Фонтанка».

Как уточняет «Фонтанка», «Газпром» заключил договор на строительство газопровода до Приозерска с генподрядчиком ООО «Омега» в 2012 году. Газопровод и четыре газораспределительные станции должны были построить еще в 2014 году.

Корреспондент издания, который проехал по маршруту газопровода, обнаружил, что построен был только первый участок протяженностью около 40 километров, а также одна газораспределительная станция в Сосново (в этом и соседних населенных пунктах газ есть).

На месте следующих участков – просеки в лесу, а также «проржавевшие таблички и несколько брошенных секций трубы».

ООО «Омега» находится в процедуре банкротства. Ни в компании, ни в «Газпроминвесте» не ответили на вопросы издания о том, на что были направлены деньги.

В комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области заявили, что провод газа в Приозерск запланирован не на 2014-й, а на 2019 год.