Член общественного совета при СК отказался от ученой степени после претензий «Диссернета»

Член общественного совета при Следственном комитете России, бывший ректор Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) на заседании Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отказался от своей ученой степени доктора экономических наук. Об этом «Новой газете» рассказал сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин.

По его словам, Николаенко заявил, что «в сложившейся ситуации он считает необходимым отказаться от докторской степени, при этом он заметил, что считает выдвинутые обвинения необоснованными, почему они не обоснованы, он не пояснил».

«Диссернет» обвинял Николаенко в плагиате. Его диссертация дважды рассматривалась экспертными советами — сначала в Санкт-Петербурге, затем в Ростове-на-Дону. По словам Заякина, в Санкт-Петербургском государственном университете совет написал отрицательный отзыв на диссертацию Николаенко, но не смог проголосовать, дважды не собрав кворум.

В Ростовском государственном экономическом университете Николаенко, по словам Заякина, оправдали на основании статей в соавторстве с несколькими учеными. Однако «Диссернету» удалось доказать, что указанные эксперты не были соавторами. Один из них — Виталий Елиферов — подтвердил это нотариально, добавил Заякин. Он отметил, что в одной из работ, на основании которой оправдали Николаенко, «четная страница была справа, а не слева». «Диссернет» подал большое возражение на решение ростовского совета и обратился в Следственный комитет России с заявлением.

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В 2012 году Николаенко защитил докторскую диссертацию на тему «Формирование системы управленческого учета и анализа бизнес-процессов в период перехода на МСФО». А в 2006 году — кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Совершенствование системы управления предприятиями промышленности на основе бизнес-единиц». «Диссернет» нашел плагиат в обеих работах.

В октябре 2017 года Андрей Николаенко подал в отставку с поста ректора МАМИ. В заявлении об уходе он упомянул претензии «Диссернета» к его диссертации. Свое решение об уходе Николаенко объяснил тем, что «дальнейшее участие в развязанной против него информационной войне наносит вред университету, коллегам и учредителю». 27 октября глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об увольнении Николаенко.

В настоящее время Андрей Николаенко является членом общественного совета при Следственном комитете России, а также заместителем руководителя Межведомственной рабочей группы Совета при президенте России по науке и образованию.