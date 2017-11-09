Троих инженеров космодрома «Восточный» приговорили к колонии строгого режима за взятки

Свободненский городской суд Амурской области признал трех инженеров по надзору за строительством космодрома «Восточный» виновными в получении взяток в размере 6,5 миллионов рублей и приговорил их к колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении суда.

Ведущего инженера по надзору за строительством ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» приговорили к семи годам колонии строгого режима, также ему назначили штраф в 10 миллионов рублей.

Другие два инженера, проходящие по этому делу, получили 5,5 и шесть лет колонии строгого режима. Каждому из них придется выплатить по 7 миллионов рублей штрафа.

«Двое подсудимых, признанные виновными в совершении данных преступлений, полностью признали свою вину. Третий подсудимый вину отрицал, однако она подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся в уголовном деле», — отмечается в сообщении суда.

По версии следствия, с июля 2013 года по май 2015 года инженеры получили несколько взяток, общая сумма которых превысила 5,2 миллионов рублей. Кроме того, с июня 2014 года по январь 2016 года один из подсудимых лично получил от руководителей предприятий и строительных организаций более 1,3 млн рублей.

Читайте также Заплаты на зарплате

Напомним, строительство первого российского гражданского космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области началось в 2011 году. Стройка сопровождалась жалобами рабочих на отсутствие зарплаты и уголовными делами в отношении субподрядчиков предприятия, которое вело стройку.

В частности, в феврале 2017 года суд приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего генерального директора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова, а в сентябре 2015 года были арестованы субподрядчики строительства космодрома Вадим Митряков и экс-руководитель Волго-Вятской строительной компании Евгения Дегтярева и ее отец Сергей Дегтярев.