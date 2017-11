«Матч ТВ» опубликовал рассказы спортсменов о «допинг-коктейлях Родченкова»

Спортсмены анонимно рассказали телеканалу «Матч ТВ» о так называемых «коктейлях» с допингом, которые мог давать глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В публикации приводятся истории трех человек — спортсмена, спортсменки и спортивного менеджера. По их словам, под «коктейлем Родченкова» подразумевается смесь таблеток, которые распределялись по трем баночкам с крышками разных цветов, сами таблетки необходимо было рассасывать с небольшой порцией алкоголя.

Автор статьи Сергей Лисин утверждает, что спортсмены принимали запрещенные препараты только в России и в перерывах между заграничными выездами, так как был риск получить положительную пробу после сдача допинг-теста.

Препараты производил человек по имени «Витя-Джинтропин», который якобы держал «весь рынок стероидов в России», утверждается в статье. «Родченков ничего производить не мог, он был автором концепции, идеи, а продукт делали другие люди», — рассказал спортивный менеджер.

В публикации «Матч ТВ» говорится, что спортсмены получали набор запрещенных веществ бесплатно от спортивных менеджеров, но никто не следил за тем, выпил ли спортсмен «коктейль» или нет.

«Ситуация по уровню анархии, раздолбайства и человеческого фактора вполне типичная для нашего спорта, где никто ничего не ведает, никто ни за что не отвечает и никто не хочет брать на себя ответственность», — считает автор материала.

Напомним, впервые словосочетание «коктейль Родченкова» стало использоваться в статье The New York Times в 2016 году. В мае 2015 года The New York Times опубликовала интервью Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Он также утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию.

В прошлом году Макларен представил доклад, в котором рассказал о государственной допинговой программе в России. По информации комиссии, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская команда были отстранены от Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро в полном составе.

В России Родченкова обвинили в подделке допинг-проб, уничтожении анализов и вымогании денег с атлетов. В Кремле назвали «клеветой перебежчика» утверждения Родченкова о допинге.

В свою очередь, Следственный комитет провел свое расследование, опросив 700 человек, и «ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы». Все нарушения антидопинговых правил, если они имелись, «носили сугубо индивидуальный характер», говорилось в сообщении СК.

Максим Прошкин