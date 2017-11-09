ФСИН: Дмитрий Бученков скрылся из-под домашнего ареста

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков, обвиняемый в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти, не пришел сегодня на заседание, рассказала «Новой газете» адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, представитель ФСИН в суде сегодня заявил, что на месте проживания его нет, а в квартире находятся другие люди. На звонки Бученков не отвечает с понедельника. Ведомство проводит проверку.

«Он (Бученков — ред.) сегодня не пришел в суд. Мне ФСИН позвонили в понедельник, спросили, почему он не отвечает на телефонные звонки. Когда я позвонила ему, были короткие гудки. Вопрос о его местонахождении остался открытым», — добавила Светлана Сидоркина.

Читайте также Суд отказался приобщить к делу «болотника» Бученкова фотографии свидетелей защиты

Адвокат уточнила, что последнее заседание было назначено на 25 октября, однако его перенесли на 3 ноября, а затем — на 9 ноября. «Последний раз я разговаривала с Дмитрием в конце октября, обсуждали, каких свидетелей нужно допросить в суде. Я сказала, что это заседание может быть последним, нужно готовиться к прениям», — рассказала Сидоркина.

Следующее заседание назначили на 10 ноября.

Напомним, Дмитрия Бученкова обвиняют в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и нападении на полицейских. С марта 2017 года он находится под домашним арестом. Он не признает свою вину. Бученков настаивает, что в этот день он был в гостях у родителей в Нижнем Новгороде и приехал в Москву только поздно вечером.

Бученкова арестовали в декабре 2015 года на основании видеоматериалов с Болотной площади. Обвинение полагает, что на видеоматериалах изображен именно Бученков. Адвокаты собрали доказательства того, что Бученков и настоящий подозреваемый по «болотному делу» — разные люди. В частности, Сидоркина представляла портретное исследование фотографии мужчины на Болотной площади, которого следствие называет Бученковым, и фото самого активиста. Эксперты подтвердили, что это разные люди.