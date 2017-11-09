Суд арестовал cчета и имущество Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы арестовал счета, автомобиль и квартиру художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на денежные средства, находящиеся на его счетах, в сумме более 360 тыс. руб.; более 60 тыс. евро; на денежные средства в размере более 4 тыс. долл.; а также на квартиру и автомобиль», — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она добавила, что также наложен арест на имущество бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина, а именно: на денежные средства свыше 80 тыс. долл. и 5 тыс. евро, а также на золотые изделия.

Защита Серебренникова уже обжаловала арест его имущества.

Напомним, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Фигурантами «театрального дела» также являются гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Серебренников и остальные фигуранты дела, за исключением бухгалтера Масляевой, не признают свою вину.