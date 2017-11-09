В Apple предложили ФБР помочь разблокировать iPhone техасского стрелка

Компания Apple предложила ФБР помощь в получении доступа к iPhone Девина Келли, которого подозревают в убийстве 26 человек в баптистской церкви в Техасе. Об этом сообщили New York Post в пресс-службе Apple.

«Мы были потрясены и опечалены трагедией в Техасе. Наши специалисты сразу же обратились в ФБР, узнав, что следователи пытались получить доступ к iPhone», — приводит газета слова корпорации.

В Apple добавили, что ускорят ответы по юридическим вопросам, которые ФБР направит в компанию в связи с расследованием происшествия в церкви, в которой находились 50 человек. Отметим, после стрельбы Девин Патрик Келли покинул здание, а потом его нашли мертвым в машине.

Напомним, в прошлом году произошел подобный случай. ФБР потребовала взломать телефон Саида Фарука, устроившего теракт вместе с женой. В тот день в Сан-Бернардино погибли 14 человек. Фарука и его жену убили в ходе спецоперации.

ФБР требовало снять запрет на уничтожение данных после нескольких неверных попыток ввода пин-кода. Представители Apple уверяли, что защита, созданная ими, сделана так, чтобы даже сотрудники корпорации не могли получить к ней доступ.

ФБР обратилось в суд, и в результате Министерство юстиции США отозвало иск против компании Apple. В спецслужбах заявили, что доступ к телефону террориста был получен другим способом, и ФБР больше не нуждаются в помощи от Apple.

Максим Прошкин