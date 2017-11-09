Родственники погибших при крушении Boeing в Ростове подали иск о компенсации

Родственники погибших при крушении самолета Boeing-738 авиакомпании Flydubai (ОАЭ), разбившегося в аэропорту Ростова-на-Дону в прошлом году, подали иск в суд Объединенных Арабских Эмиратов. Они требуют взыскать с авиакомпании 10 миллионов долларов в качестве компенсации. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат истцов Всеволод Сазонов.

Адвокат отметил, что, по предварительным выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота. По словам Сазонова, пока этот вывод не опровергнут, выплата компенсации, как по международным законам, так и по законам ОАЭ, — обязательна.

Представитель пострадавших добавил, что коллегия гражданской авиации суда эмирата Дубай уже приступила к рассмотрению иска.

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Самолет Boeing-738 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая, разбился 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Авиакатастрофа произошла во время повторного захода на посадку. При первой попытке посадки пилот посчитал условия неблагоприятными и вывел самолет на новый круг. Самолет описывал круги в небе над Ростовом около двух часов.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 62 человека — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

Межгосударственный авиакомитет (МАК) установил, что управлявший Boeing пилот, пытаясь увести самолет на круг после неудавшейся из-за сложных погодных условий посадки, потерял ориентировку в пространстве. По мнению специалистов, пилот направил самолет вниз, вместо того чтобы набирать высоту.

Как писала газета «Коммерсант», Boeing 737–800 был оборудован суперсовременной системой индикации параметров на стекле перед глазами летчика —Head Up Display (HUD). По мнению экспертов, именно с ней могла быть связана потеря пилотом пространственной ориентировки. Boeing 737–800 — первый самолет с системой HUD, потерпевший крушение.