Новый двигатель для ракеты Falcon 9 взорвался во время испытаний

Американская компания SpaceX рассказала, что во время испытаний на полигоне в Техасе взорвался новый двигатель для ракеты Falcon 9, передает Washington Post.

Из-за аварии никто не пострадал. Испытания приостановили на время расследования причин взрыва.

По данным издания, что испытания проходит новая модель двигателей Merlin. Планируется, что эту модель будут устанавливать на ракеты Falcon 9. Для реальных запусков Merlin пока не применялся.

Washington Post напоминает, что 2017 год — рекордный по количеству запусков для SpaceX (16 запусков, а до конца года планируются еще три). С 2018 года SpaceX планирует перевозить на орбиту и космонавтов, до этого компания доставляла на МКС только грузы и выводила на орбиту спутники.

Летом этого года SpaceX впервые отправила на орбиту уже побывавший в космосе грузовой корабль Dragon. Он доставил на МКС 2,7 тонны груза.

Последняя крупная авария компании произошла в сентябре прошлого года. Тогда ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал 1 сентября. При взрыве никто не пострадал, однако ракета и предназначенный к запуску спутник связи были потеряны.