В Челябинске задержали противников строительства Томинского ГОКа. Они вышли с одиночными пикетами по случаю приезда Путина
Алиса Кустиковакорреспондент
В Челябинске задержали 13 участников движения «Стоп ГОК», которые в знак протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината провели серию одиночных пикетов на пути следования по городу президента России Владимира Путина.
«Цель — привлечь внимание власти и челябинцев к проблеме», — рассказал «Новой газете» один из руководителей движения Василий Московец.
Всего по пути следования Владимира Путина от аэропорта до центра Челябинска с плакатами «Стоп ГОК» и «Стоп Смог» расположились 28 человек. Стоять на маршруте противники строительства планировали с 9 до 19 часов, однако в 16 часов по местному времени начались задержания. По словам участников акции, президентский кортеж участники пикета не видели до сих пор.
Вяжут))— Андрей Ветлугин (@patronfilm) November 9, 2017
Думаю никому не нужно объяснять что написано на плакатике ?))#Челябинск #СтопГОК #полиция pic.twitter.com/OISMYbrR6a
На прошлой неделе власти Челябинска призывали местных жителей не участвовать во флешмобе в день приезда президента Путина. Участники акции собирались встретить главу государства в противогазах, чтобы привлечь внимание к экологической ситуации в регионе. В официальном заявлении администрация города напомнила, что «участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности». В противном случае, обещал глава города, жителей ждет административная и даже уголовная ответственность.
Напомним, в 14-ти километрах от Челябинска возводится Томинский горно-обогатительный комбинат. Планируется, что Томинский ГОК будет добывать до 28 млн тонн медной руды в год.
Движение «Стоп ГОК» объединяет жителей города, которые выступают против строительства горно-обогатительного комбината.Челябинцы уже год проводят ежедневные пикеты у администрации губернатора, собрали 160 тыс. подписей и подали иски к властям от имени 4,5 тыс. человек, но это не остановило строительство.