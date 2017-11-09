В Челябинске задержали противников строительства Томинского ГОКа. Они вышли с одиночными пикетами по случаю приезда Путина

В Челябинске задержали 13 участников движения «Стоп ГОК», которые в знак протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината провели серию одиночных пикетов на пути следования по городу президента России Владимира Путина.

«Цель — привлечь внимание власти и челябинцев к проблеме», — рассказал «Новой газете» один из руководителей движения Василий Московец.

Всего по пути следования Владимира Путина от аэропорта до центра Челябинска с плакатами «Стоп ГОК» и «Стоп Смог» расположились 28 человек. Стоять на маршруте противники строительства планировали с 9 до 19 часов, однако в 16 часов по местному времени начались задержания. По словам участников акции, президентский кортеж участники пикета не видели до сих пор.

На прошлой неделе власти Челябинска призывали местных жителей не участвовать во флешмобе в день приезда президента Путина. Участники акции собирались встретить главу государства в противогазах, чтобы привлечь внимание к экологической ситуации в регионе. В официальном заявлении администрация города напомнила, что «участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности». В противном случае, обещал глава города, жителей ждет административная и даже уголовная ответственность.

Напомним, в 14-ти километрах от Челябинска возводится Томинский горно-обогатительный комбинат. Планируется, что Томинский ГОК будет добывать до 28 млн тонн медной руды в год.

Движение «Стоп ГОК» объединяет жителей города, которые выступают против строительства горно-обогатительного комбината.Челябинцы уже год проводят ежедневные пикеты у администрации губернатора, собрали 160 тыс. подписей и подали иски к властям от имени 4,5 тыс. человек, но это не остановило строительство.