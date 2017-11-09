Речные кабриолеты начнут курсировать по Москве-реке к началу ЧМ-2018

Власти Москвы запустят десять речных трамваев с телескопической крышей к началу чемпионата мира по футболу 2018, часть матчей которого пройдет в российской столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: сайт столичной мэрии

Речные трамваи будут окрашены в цвета радуги, а также будут представлены в розовом, сиреневом и бордовом оттенках. Каждое судно вместимостью 44 пассажира планируется оснастить аудиогидами на девяти языках, системой климат-контроля и выдвижной стеклянной крышей.

Кабриолеты будут ходить с интервалом в полчаса с остановками у семи причалов, в том числе возле парка «Зарядье» и спорткомплекса «Лужники».

Речные трамваи будут курсировать по Москве-реке в период всей летней навигации, которая обычно продолжается с апреля по октябрь или ноябрь.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.