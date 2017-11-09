СМИ узнали о многочисленных претензиях к операторам связи из-за сбоев в работе СОРМ

В России за последние два года возбудили 451 административное дело из-за нарушений эксплуатации и внедрения системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) у держателей лицензий на связь, эта система также необходима для реализации «закона Яровой». Об этом сообщает РБК.

Существует три вида системы: СОРМ-1 для прослушивания телефонных переговоров, СОРМ-2 для мониторинга интернет-активности пользователей, она подключена к пульту управления ФСБ, и СОРМ-3 для хранения метаданных.

По подсчетам РБК, дела заводились против «ВымпелКома» (представляет «Билайн»), МТС, «Ростелекома», «Скартела» (бренд Yota), МТТ, «МегаФона», «Т2 Мобайла». Однако в некоторых компаниях утверждают, что проблем с внедрением и работой с СОРМ у них не возникало.

По информации издания, СОРМ работает у операторов в некоторых регионах некорректно, например, в Сахалинской области у «ВымпелКома» не записывается информация по команде с пункта управления ФСБ. А в некоторых регионах СОРМ и вовсе отсутствует, добавляет РБК.

Эксперты издания утверждают, что количество нарушений больше, просто информация об этом не доходит до суда. «СОРМ-2, по моим данным, работает с нарушениями или вообще не работает примерно у 70% операторов», — заявил исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

По его словам, он даже знает одного оператора, который специально затягивает внедрение СОРМ при помощи «бюрократических проволочек».

«Затягивание фактического внедрения СОРМ обходится оператору дешевле, чем незамедлительное внедрение, поскольку штрафы в размере 30–40 тысяч рублей меньше, чем проценты по кредитам, которые необходимо взять для покупки дорогостоящего оборудования и последующей эксплуатации», — говорится в публикации РБК.

Собеседники издания отмечают, что корректной работе СОРМ мешают и технические проблемы, например, из-за несовместимости ранее построенных комплексов.

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Контроль за внедрением и эксплуатацией СОРМ усилился после прокатившейся по России волны телефонного терроризма. В ФСБ заявляли, что установить преступников сложно из-за того, что они пользовались IP-телефонией. Однако спецслужбы могут это отслеживать при помощи СОРМ-2.

Максим Прошкин