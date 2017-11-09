В Коми пропала связь с вертолетом Ми-8 во время аварийной посадки

обновлено По данным источника РИА Новости, экипаж пропавшего в Коми вертолета вышел на связь. «Вертолет приземлился в 10 километрах от населенного пункта Кедва, экипаж сразу вышел на связь», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника РИА Новости, находившиеся на борту люди были на охоте.

В республике Коми спасатели потеряли связь с вертолетом Ми-8, который собирался совершить аварийную посадку. На борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «СКОЛ», находятся 10 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на источника в экстренных службах.

«Экипаж вертолета Ми-8 сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 км от Ухты рядом с населенным пунктом Кедва. Однако связь с экипажем неожиданно оборвалась, восстановить ее не удается», — сказал собеседник агентства.

К месту аварии направлены спасатели.

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