ФСО попросила разрешения сопровождать кортежи без полиции

Федеральная служба охраны предложила поправки к правилам дорожного движения, согласно которым исключают полицейские автомобили из сопровождения кортежей.

По действующему законодательству кортеж может отступать от ПДД только в том случае, если в его составе есть хотя бы одна машина со специальными проблесковыми маячками.

Ведомство предлагает включить автомобили с «опознавательным знаком "Федеральная служба охраны Российской Федерации"». Такая мера, объяснили в ФСО, необходима для «повышением уровня транспортного обслуживания, а также обеспечением безопасности объектов государственной охраны на трассах проезда».

На автомобилях ФСО предлагается установить опознавательный знак в виде двух фонарей с огнями синего цвета, расположенных не выше фар ближнего света.