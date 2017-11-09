В Ижевске частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Есть жертвы

В Ижевске произошло обрушение девятиэтажного жилого дома, в результате пострадали несколько человек, их число уточняется. Об этом рассказали РИА Новостям в пресс-службе МЧС Удмуртской республики.

В обрушившемся подъезде было 16 квартир, в них проживали 99 человек.

По словам источника РИА Новостей, предварительной причиной обрушения стал взрыв бытового газа. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия выехал глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

Источники «Интерфакса» сообщают, что как минимум два человека погибли при обрушении дома. МЧС уже извлекла из-под завалов еще двоих пострадавших, они госпитализированы. Как сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина, они получили травмы небольшой степени тяжести.

Как пишет местное издание Izhlife, очевидцы видели, как из здания шел густой дым, при этом открытого огня не было. В этом же доме, отмечает портал, находится Центр раннего развития «Эрудит», и на момент ЧП в нем могли находиться дети.

Позже в МЧС сообщили, что никто из детей, находившихся в детском центре в этом доме, не пострадал.

Руководитель ижевского филиала «Газпром газораспределение Ижевск» Вячеслав Азябин сообщил ТАСС, что техобслуживание этого дома проводилось летом 2016 года, никаких заявок на ремонт или же информации об авариях с тех пор не было.