Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков покинул Россию

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков рассказал, что уехал из России «в одно из государств ЕС» и попросил там политического убежища, передает «Настоящее время».

По его мнению, «болотное дело» изначально носило политический характер, поэтому он решил уехать из страны. Бученков уверен, что суд вынесет в его отношении обвинительный приговор.

На вопрос, как он пересек границу, Бученков ответил, что он не первый и не последний, «который в такой ситуации это делает». По его словам, на него не надели браслет, когда переводили из СИЗО под домашний арест, потому что у нарофоминского подразделения ФСИН не хватило браслетов.

«Я спокойно отношусь к тому, что не скоро вернусь на родину. Не скажу, что уезжать было легко, психологически, конечно, уезжать не хотелось. Но власть и вся следственная система меня подводили к этому шагу», — цитирует Бученкова издание.

Ранее в четверг адвокат Светлана Сидоркина рассказала «Новой газете», что Дмитрий Бученков сегодня не появился в суде. ФСИН потеряла связь с ее подзащитным с понедельника.

Напомним, Дмитрия Бученкова обвиняют в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и нападении на полицейских. С марта 2017 года он находится под домашним арестом. Свою вину Бученков не признает. По его словам, 6 мая он находился в Нижнем Новгороде.