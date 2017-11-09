Напавшего на главреда газеты «Новые колеса» в Калининграде приговорили к 9 годам колонии

Центральный районный суд Калининграда приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника полиции Алексея Каширина, обвиняемого в покушении на депутата и главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Об этом из зала суда сообщает издание «Клопc».

После отбытия наказания Каширин будет ограничен в свободе в течение года. Также ему придется выплатить Рудникову 40 тысяч рублей компенсации.

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17 марта 2016 года на Рудникова напали, когда он выходил из кафе. Как отмечает издание, двое мужчин схватили главреда «Новых колес» и один из них стал наносить ему ножевые ранения. Каширина опознали свидетели и сотрудники кафе. Второй нападавший в тексте приговора фигурирует как неустановленное лицо.

Позднее в ноябре против главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова возбудили уголовное дело о вымогательстве (ст.163 УК РФ). 4 ноября Центральный районный суд Калининграда арестовал его на два месяца по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов.

Адвокат обвиняемого Олег Вышинский просил оставить Рудникова под домашним арестом, ссылаясь на травму головы и ножевые ранения его подзащитного, нанесенные ему во время нападения.