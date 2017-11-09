Напавшего на главреда газеты «Новые колеса» в Калининграде приговорили к 9 годам колонии
Центральный районный суд Калининграда приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника полиции Алексея Каширина, обвиняемого в покушении на депутата и главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Об этом из зала суда сообщает издание «Клопc».
После отбытия наказания Каширин будет ограничен в свободе в течение года. Также ему придется выплатить Рудникову 40 тысяч рублей компенсации.
17 марта 2016 года на Рудникова напали, когда он выходил из кафе. Как отмечает издание, двое мужчин схватили главреда «Новых колес» и один из них стал наносить ему ножевые ранения. Каширина опознали свидетели и сотрудники кафе. Второй нападавший в тексте приговора фигурирует как неустановленное лицо.
Позднее в ноябре против главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова возбудили уголовное дело о вымогательстве (ст.163 УК РФ). 4 ноября Центральный районный суд Калининграда арестовал его на два месяца по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов.
Адвокат обвиняемого Олег Вышинский просил оставить Рудникова под домашним арестом, ссылаясь на травму головы и ножевые ранения его подзащитного, нанесенные ему во время нападения.