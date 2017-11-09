МОК лишил Россию еще двух медалей Олимпийских игр в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал еще четырех российских спортсменов по обвинению в употреблении допинга, а их результаты на ОИ-2014 аннулированы. В результате, Россия лишилась двух серебряных олимпийских медалей, завоеванных Максимом Вылегжаниным. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

От участия в Олимпиадах пожизненно отстранили российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Вяльбе добавила, что это решение МОК будет оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, серебренные медали ОИ-2014 российский лыжник Максим Вылегжанин выиграл на соревновании по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 50 км с масс- старта, а также в командном спринте (классический стиль).

Ранее, в декабре 2016 года, Международная федерация лыжного спорта по итогам доклада Всемирного антидопингого агентства отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, участвовавших в ОИ-2014 в Сочи.